Правительству нужна помощь и свежие идеи - Дарига Назарбаева

Председатель Сената предложила участникам заседания помочь Правительству привести к единому знаменателю стратегические документы.

Под председательством Дариги Назарбаевой состоялось заседание Совета сенаторов при верхней Палате Парламента, передает zakon.kz.

Сенаторы рассмотрели вопросы реализации Программы "Национальная экспортная стратегия". В ходе обсуждения было предложено создать рабочую группу по сбору рекомендаций, которые будут направлены в соответствующие государственные органы.

Также сенаторы рассмотрели вопросы реализации конституционных полномочий депутатов Парламента. Члены Совета отметили, что в последние годы отмечается рост количества обращений на имя депутатов. Соответственно, растет и количество депутатских запросов. Но, к сожалению большинство ответов на запросы со стороны органов исполнительной власти - не удовлетворяют депутатов.

В свою очередь, председатель Палаты предложила участникам заседания помочь Правительству привести к единому знаменателю стратегические документы.

Сегодня Правительству нужна помощь и свежие идеи. Все должно быть завязано в единый организм, тогда будет результат, - завершила председатель Палаты.

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