Сокращение численности госаппарата обсудили на коллегии АДГС

Это потребует повышения мобильности и рационализации процессов.

Состоялось заседание коллегии Агентства по делам государственной службы по итогам работы за 2019 год, определению приоритетов и задач на предстоящий период. В нем приняли участие представители Администрации Президента и сотрудники Агентства, Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, Национального центра по управлению персоналом государственной службы, а также территориальные департаменты Агентства посредством видеоконференцсвязи, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГС.

Выступая на коллегии, председатель АДГС Анар Жаилганова подчеркнула, что приоритетом в работе Агентства остаются вопросы дальнейшей профессионализации государственного аппарата в рамках реализации первого направления Плана Нации - 100 конкретных шагов.

Одной из важных задач, озвученных Главой государства в Послании, является поэтапная оптимизация государственного аппарата.

Необходимо отметить, что данная мера принимается для повышения эффективности государственных служащих. При этом высвобождаемые в результате оптимизации средства, будут направлены на стимулирование наиболее результативных сотрудников путем повышения оплаты труда.

Отмечено, что данный вопрос согласуется с подходами по реализации новой системы оплаты труда, основанной на факторно-балльной шкале, которая планомерно внедряется в госорганах.

Сокращение численности госаппарата потребует повышения мобильности и рационализации процессов, а также выверенного соотношения количества и качества кадров в контексте реализации государственных задач.

В этой связи по поручению Администрации Президента Агентством прорабатывается вопрос внедрения в государственных органах стратегического HR-подхода по кадровому планированию.

С прошлого года в столице, Акмолинской и Карагандинской областях реализуется пилот, предполагающий прогнозную работу c прицелом на поиск уникальных и талантливых людей с учетом стоящих перед госорганами стратегических задач и соответствующей потребности в персонале.

Анар Жаилганова обратила внимание присутствующих на критику со стороны Главы государства, которая прозвучала на последнем расширенном заседании Правительства государственного аппарата за его медлительность и неумение адекватно и своевременно реагировать на проблемы.

Госаппарат должен быть рациональным, оптимальным и гибким. И эту работу мы должны начать с себя. В первую очередь будет проведен функциональный анализ Агентства и его территориальных департаментов. Это позволит нам исключить факты дублирования функций, выявить скрытые и, в целом, более равномерно распределить нагрузку. Эта работа приведет к определению оптимальной структуры и численности аппарата, а также позволит обрисовать рамку необходимых компетенций для каждого конкретного сотрудника в соответствующем подразделении. Тем самым, мы создадим механизмы для стратегического кадрового планирования в Агентстве, которые затем могут быть распространены на весь госаппарат, - сказала она.

Также будет проведен анализ бизнес-процессов в целях их оптимизации и последующей их цифровизации.

Здесь хотелось бы отметить Региональный хаб в сфере государственной службы. В целом, Агентство и Хаб плодотворно взаимодействуют уже на протяжении нескольких лет. Но, хотелось бы перейти к более практическим вещам. Мы надеемся на помощь Хаба в совершенствовании кадрового потенциала Агентства и цифровизации бизнес-процессов. Всё это, вкупе, позволит нам четко определить цели и задачи Агентства и декомпозировать их до уровня структурных подразделений, а также обеспечить их реализацию через формирование компактного, гибкого и цифрового аппарата, - подытожила свое выступление председатель АДГС.

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