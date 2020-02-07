Представители БРК встретились с экспортерами ВКО

На сегодняшний день в рамках экспортного финансирования Банк предоставляет широкий спектр инструментов финансовой поддержки

Продвижение экспорта в сочетании с импортозамещением – одно из семи стратегических направлений развития в комплексе структурных мер правительства по обеспечению качественного роста экономики и благосостояния казахстанцев.

Планируется не только снять торговые барьеры и активизировать финансирование экспорта, но и принять меры по предоставлению широкой сервисной поддержки. В этой связи управляющий директор АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, "дочка" Холдинга "Байтерек") Адиль Исмагамбетов провел встречу с предприятиями-экспортерами Восточно-Казахстанской области с целью их информирования о существующих мерах поддержки. Мероприятие состоялось сегодня в рамках заседания Регионального экспортного совета в Усть-Каменогорска.

По официальным данным, в текущем году правительством планируется увеличить объем несырьевого экспорта до 18,6 млрд долларов. Принимая во внимание этот факт, интерес к мерам поддержки БРК, как национального института развития, нацеленного на диверсификацию экономики путем осуществления инвестиций в сферы промышленности и инфраструктуры, значительно возрастает. Действительно, сегодняшнее заседание экпортного совета посетили ряд предпринимателей ВКО. Все они получили возможность узнать о текущих мерах поддержки БРК, а также провести индивидуальные консультации по интересующим вопросам.

Заседание регионального экспортного совета прошло плодотворно, чувствуется большой интерес к услугам финансовых институтов со стороны предпринимателей ВКО. Хочу отметить, что на сегодняшний день Банк Развития представлен в регионе сразу семью проектами, это четыре инвестиционных проекта, со стоимостью проектов свыше 1,3 трлн. тенге и три экспортные операции, профинансированные по состоянию на первое января 2020 года на сумму 182 млрд тенге, отметил управляющий директор БРК Адиль Исмагамбетов.

Так, на сегодняшний день в рамках экспортного финансирования Банк предоставляет широкий спектр инструментов финансовой поддержки, к примеру:

- предэкспортное финансирование экспортера, подразумевающее предоставление возобновляемой кредитной линии сроком на 36 месяцев, со ставкой вознаграждения до 8% годовых в тенге.

- экспортное финансирование импортера, или предоставление кредитных средств импортеру для приобретения отечественной продукции, работ и услуг. Минимальная сумма финансирования составляет эквивалент 3 млн. долларов США, срок финансирования до 10 лет. Ставка вознаграждения зависит от валюты финансирования.

- финансирование банка импортера. Преимущество данного инструмента заключается в том, что весь процесс рассмотрения финансирования Банк отрабатывает напрямую с банком импортера.

- предоставление банковской гарантии в пользу обеих сторон, как экспортера, так и импортера.

Следует отметить, что Банк Развития не первый год поддерживает проекты по направлению экспортного финансирования. За эти годы команда Банка нарастила компетенции, позволяющие реализацию наиболее эффективного сотрудничества с предприятиями-партнерами. К примеру, в рамках Государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2015-2019 годы, Банком предоставил кредитные средства 17 крупным отечественным экспортерам на общую сумму 427 млрд тенге (в период с 2015 - по 01.01.2020 год), которые, в свою очередь, обеспечили экспорт казахстанской продукции на сумму 553 млрд тенге более чем в 15 стран ближнего и дальнего зарубежья по более чем 30 видам отечественной продукции.

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