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"Самую красивую наркоманку" России объявили в розыск

Ее приговорили к тюремному сроку.

Фото : vk.com7 февраля 2020, 20:01

Кузьминский суд Москвы приговорил к году и восьми месяцам тюрьмы героиню статьи "Героин - собственность модели" Анну Глазову (Тэо Логос), которую прозвали "самой красивой наркоманкой" России, передает zakon.kz со ссылкой на агентство "Москва" .

Девушку признали виновной в незаконном обороте наркотиков. Ее не смогла найти полиция, она также не явилась на судебное заседание. Глазову объявили в розыск.

Ранее Кузьминский суд арестовал девушку. Позже Мосгорсуд признал данное решение законным и обоснованным. До ареста она находилась под подпиской о невыезде.

В январе у 27-летней Глазовой при задержании обнаружена и изъята прозрачная банка с веществом серого цвета, предположительно, героином.

В декабре 2018 года в интернет-издании "Батенька, да вы трансформер" вышла статья, в которой девушка рассказала о себе. Она говорила, что 10 лет употребляет героин, при этом работает моделью, программисткой и якобы продолжает вести полноценную жизнь. В интернете ее назвали "самой красивой наркоманкой России". Часть российской аудитории раскритиковала публикацию за позитивную подачу информации о жизни наркозависимых. По требованию Роскомнадзора статья заблокирована.


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