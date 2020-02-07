Более 200 незнакомцев пришли на похороны одинокого героя войны

Возле его гроба был выставлен почетный караул.

Одинокий ветеран Второй мировой войны из английского города Ньюарк, графство Ноттингемшир, скончался в возрасте 95 лет. Почтить его память пришли более 200 незнакомцев. Об этом пишет The Sun, передает zakon.kz.

Бомбардир Джим Отон совершил 37 вылетов во время войны. В ходе последней миссии он был ранен - у мужчины были повреждены легкие, также он потерял один глаз. Ветеран был награжден Орденом Британской Империи 19 медалями за храбрость.

Стать пилотом королевских ВВС - это все, что я хотел сделать в жизни. В молодости я представлял себя в роли пилота, и как только у меня появилась возможность, я поступил на службу. Все парни моего возраста хотели стать частью элитного клуба летчиков - мужчин на вершине, - говорил ранее Джим Отон.

После войны ветеран выучил и свободно говорил на шести языках. Ему предлагали службу в британской разведке, однако он отказался, выбрав профессию инженера. Так, он построил карьеру и провел 30 лет работая вместе с польскими и чешскими президентами.

Его жена Пегги умерла в 2016 году. С тех пор мужчина боялся, что никто не придет к нему на похороны. Он скончался в конце января.

Представители королевских ВВС организовали похороны, на которые пришли более 200 человек.

Возле его гроба был выставлен почетный караул.

В церковь драпированный национальным флагом гроб несли бывшие и действующие офицеры ВВС.

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