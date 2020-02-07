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Дороги и тротуары в Актобе превратятся в катки

Коммунальные службы подключили к работе 40 единиц насосной техники.

Фото : gorvesti.ru7 февраля 2020, 20:39

На улицах Актобе вместо снегоочистительной техники работала водооткачивающая - город накрыло дождем. Плюсовая температура растопила сугробы, огромные лужи принесли массу неудобств пешеходам и водителям. Об этом сообщает 24.kz, передает zakon.kz.

Коммунальные службы подключили к работе 40 единиц насосной техники. Еще две мотопомпы задействовали под мостами и в частном секторе.

Специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям в свою очередь выразили обеспокоенность прогнозами синоптиков. Уже завтра в области ожидается резкое понижение температуры воздуха, местами до 20 мороза.

Это означает, что весь снег, который сейчас находится вдоль дорог или на территории наших населенных пунктов, будет обильно таять, после этого сразу превратится в лед. Поэтому ситуация ухудшится не только на автомобильных дорогах, но и в наших дворах, на наших тротуарах, где наших жителей будут поджидать катки. Возможно, в ближайшую ночь, учитывая, что прогнозируется еще и наличие тумана, будут закрываться отдельные участки автодорог, поэтому необходимо своевременно слушать предупреждения от нашего департамента, - сказал заместитель начальника ДЧС области Кайрат Касым.


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