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Поручения Президента выполняются оперативно - Саиров о законопроекте о мирных собраниях

В концепции законопроекта внедряются новые принципы проведения народных собрании, сходов, митингов, пикетов.

Фото : edu-tradeunion.com7 февраля 2020, 20:57

Заместитель председателя Федерации профсоюзов и политолог Ерлан Саиров прокомментировал вынесение на обсуждение концепции законопроекта о митингах, сообщает zakon.kz.

Законопроект разрабатывается по поручения Касым-Жомарта Токаева, озвученного на втором заседании Национального Совета общественного доверия.

Надо сказать, поручения Президента страны выполняются оперативно и быстро. Закон призван внедрить европейские стандарты волеизъявления граждан, способствовать созданию нового ландшафта политической культуры в стране. Речь идет о переходе на уведомительный принцип мирных собрании и митингов. Это совершенно свежий взгляд на права граждан выражать свою политическую и общественную волю, - написал Саиров в Facebook.

Он напомнил,что в концепции законопроекта внедряются новые принципы проведения народных собрании, сходов, митингов, пикетов.

Плюрализм мнений и многообразие взглядов, основанный на цивилизованном диалоге являются главным аспектом политических реформ. Концепция закона вынесена на всенародное обсуждение. Думаю, делаются реальные шаги по пути политических реформ, - заключил он.

Накануне министр информации и общественного развития Даурен Абаев призвал всех казахстанцев активно включиться в обсуждение концепции законопроекта.

По словам Абаева, на основе полученных предложений и ведущих международных практик предлагается целый ряд нововведений. Все желающие могут оставить свои замечания и комментарии, которые будут рассмотрены в дальнейшем.

Концепция законопроекта на сайте "Открытого Правительства".


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