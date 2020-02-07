Поручения Президента выполняются оперативно - Саиров о законопроекте о мирных собраниях
В концепции законопроекта внедряются новые принципы проведения народных собрании, сходов, митингов, пикетов.
Заместитель председателя Федерации профсоюзов и политолог Ерлан Саиров прокомментировал вынесение на обсуждение концепции законопроекта о митингах, сообщает zakon.kz.
Законопроект разрабатывается по поручения Касым-Жомарта Токаева, озвученного на втором заседании Национального Совета общественного доверия.
Надо сказать, поручения Президента страны выполняются оперативно и быстро. Закон призван внедрить европейские стандарты волеизъявления граждан, способствовать созданию нового ландшафта политической культуры в стране. Речь идет о переходе на уведомительный принцип мирных собрании и митингов. Это совершенно свежий взгляд на права граждан выражать свою политическую и общественную волю, - написал Саиров в Facebook.
Он напомнил,что в концепции законопроекта внедряются новые принципы проведения народных собрании, сходов, митингов, пикетов.
Плюрализм мнений и многообразие взглядов, основанный на цивилизованном диалоге являются главным аспектом политических реформ. Концепция закона вынесена на всенародное обсуждение. Думаю, делаются реальные шаги по пути политических реформ, - заключил он.
Накануне министр информации и общественного развития Даурен Абаев призвал всех казахстанцев активно включиться в обсуждение концепции законопроекта.
По словам Абаева, на основе полученных предложений и ведущих международных практик предлагается целый ряд нововведений. Все желающие могут оставить свои замечания и комментарии, которые будут рассмотрены в дальнейшем.
Концепция законопроекта на сайте "Открытого Правительства".
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