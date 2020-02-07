Депутат Госдумы погиб при крушении вертолета

Выжили двое - пилот Жавдат Сулейманов и помощник депутата Рамис Газизов.

При падении вертолета под Казанью погиб депутат Госдумы РФ и мультимиллионер Айрат Хайруллин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает zakon.kz.

Выжили двое - пилот Жавдат Сулейманов и помощник Хайруллина Рамис Газизов.

По данным канала Baza, вертолет, принадлежащий Айрату Хайруллину, совершил жесткую посадку на лед реки Камы. К нему пока невозможно подобраться, так как лед может провалиться, и вертолет уйдет под воду.

Спасатели добираются до места крушения на катере на воздушной подушке. Также туда отправился Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Татарстан. Спасатели оказывают выжившим первую помощь прямо на месте крушения вертолёта. У воздушного судна сильно повреждён корпус и винт.

На борту вертолета, упавшего под Казанью, находились три человека – депутат и бизнесмен Айрат Хайруллин, Рамис Марсович Газизов и пилот – Жавдад Сулейманов.

Ми-8 подсвечивает дорогу спасателям, которые пытаются добраться до места падения. Bell 407 Айрата Хайруллина обнаружили в 6 км юго-восточнее Лаишево.

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