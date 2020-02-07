Появились фото с места крушения вертолета депутата Госдумы

От удара у вертолета вырвало с корнем винт и разломало лопасти.

Фото : realnoevremya.ru

Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фото с места крушения вертолета депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина под Казанью, передает zakon.kz. Тело депутата до сих пор не извлекли из-под обломков. Предварительно, судно могло потерпеть крушение из-за плохих метеоусловий От удара у Bell 407 вырвало с корнем винт и разломало лопасти.

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