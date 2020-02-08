"Жизнь сломали хорошенько". Невинному выплатят компенсацию за срок в тюрьме

За четыре года он заработал множество серьезных заболеваний.

Жителю Туркестанской области выплатят пять миллионов тенге за годы, проведенные за решеткой, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Мужчина отсидел больше половины назначенного ему срока, но все-таки сумел доказать свою невиновность. На этот раз суд оказался на его стороне.

Жизнь, в общем, сломали хорошенько. Так как я на тот момент собирался создать семью, у меня не получилось, в общем. Ну и часть друзей, конечно, после такого приговора, в общем, отношения со мной потеряли, по-прежнему для многих я уголовник, - сказал Роман Цой.

В 2015 году Романа Цоя приговорили к семи годам колонии строгого режима за перевозку, хранение и сбыт наркотиков. Отсидел мужчина больше половины срока. По его словам, за эти четыре года он заработал множество серьезных заболеваний. Но и это несравнимо с фактически cломанной жизнью и моральными страданиями.

Цой сумел дойти до Верховного суда и все-таки доказать свою невиновность. За незаконное лишение свободы мужчина потребовал от государства 20 миллионов тенге. Однако суд постановил выплатить ему лишь четверть от этой суммы. Пять миллионов за четыре года тюрьмы его адвокаты считают слишком маленькой компенсацией и сейчас решают, как обжаловать это решение суда.

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