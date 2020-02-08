Стоматология, где ребенок впал в кому, продолжает принимать детей после запрета

Спецкомиссия рассказала об итогах проверки клиники. Оказалось, что сертификат на деятельность анестезиолога, который вводил препараты девочке, оказался просрочен.

В столичной стоматологии, где впал в кому ребенок продолжают принимать маленьких пациентов. И это несмотря на официальный запрет санврачей, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Эта детская больница для Анастасии Зеленой стала уже вторым домом. Девушка проводит здесь почти все свободное время. Надеется, что ее дочь скоро откроет глаза. Но ребенку лучше не становится.

Искали врачей, думали перевести заграницу ребенка, но транспортировку категорически запрещают. Даже вот на первый этаж элементарно КТ, МРТ сделать сейчас не могут перевести, потому что какие-то улучшения, которые появляются, оно может все испортить, - сказала мать пострадавшего ребенка Анастасия Зеленая.

По словам Анастасии, стоматология, где маленькая Алиса впала в кому, семье никак не помогла. До сих пор не понятно, какой препарат стал для ребенка роковым. Но мама девочки уверена, ее дочь пострадала от банальной передозировки.

Смешали пропафол, эсмирон, убестизин и цемент этот, который на зуб накладывается. Пропафол был введен в большом количестве на кг массы тела не так, как должно быть. Это не анофилактический шок анофилактический шок просто сгладит их вину. стоматологии ничего не будет, - сказала Анастасия.

Тем временем спецкомиссия рассказала об итогах проверки клиники. Оказалось, что сертификат на деятельность анестезиолога, который вводил препараты девочке, оказался просрочен. На последнего уже подали в суд.

У них были просрочены сертификаты, а сама клиника допустила этого врача к работе. Руководство ТОО приостановило свою деятельность до окончательного решения этого вопроса. Клиника не работает в части детской стоматологии-реаниматологии. Они приостановились. А взрослая стоматология пока обслуживают, оказывают услуги, - сообщил заместитель руководителя Департамента комитета контроля качества безопасности товаров и услуг по Нур-Султану Ералы Нургазин.

Съемочная группа телеканала отправилась в эту клинику в надежде получить комментарий и проверить, работает ли детское отделение. Но говорить что-либо врачи отказались.

Стоматология работает в обычном режиме. Временно здесь не обслуживают только детей. Несмотря на то, что после произошедшего прошло уже больше чем месяц, владельцы клиники так ничего и не прокомментировали.

Однако, мама пострадавшей девочки настаивает, клиника продолжает принимать детей. Только не в детском отделении.

Многие записывали детей на запись под наркозом. Они продолжают делать зубы под наркозом детям только во взрослом отделении. У меня есть скрины, которые девушки мне писали: специально записывались, детей записывали, - сообщила Анастасия.

Позже она предоставила скриншоты сообщений, где родители детей утверждают, что клиника принимает маленьких пациентов.

Журналисты телеканала позвонили в стоматологию. Якобы записать ребенка на прием. Сотрудников СМИ удивило, что им удалось записаться без проблем в детское отделение.

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