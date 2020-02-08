Мумию французского маркиза нашли в московской квартире

Потомок знаменитого рода де Лафит де Пельпор при жизни преподавал в Бауманке.

Мумифицированный труп самого старшего потомка французского аристократического рода маркизов нашли в квартире в Центральном округе столицы. У мужчины было расстройство психики, и он больше 10 лет не общался с родственниками. Об этом пишет "Московский Комсомолец", передает zakon.kz.

Высохшие от времени останки 79-летнего Сергея Пельпора в его квартире на Рубцовской набережной полицейские обнаружили 6 февраля. Труп мужчины в черных трусах лежал на кровати.

В подъезде был неприятный запах уже года три-четыре, - рассказывает соседка Любовь Алексеевна. - Думали, что это от собак консьержки так воняет. Но потом решили обратиться в полицию. Они приехали и вскрыли входные двери в квартиру, откуда предположительно исходило зловоние. Там лежал труп Сергея Дмитриевича. Он, кстати, не жил здесь постоянно. Основное время находился на даче. Я его видела последний раз около четырех лет назад.

Родственники маркиза пояснили, что он практически всю жизнь страдал расстройством психики. У него была мания преследования. На этой почве он больше 10 лет не общался с близкими людьми. У него не было ни жены, ни детей.

Однако недуг не помешал Сергею Дмитриевичу заниматься наукой и преподавательской деятельностью в МГТУ имени Баумана на кафедре систем автоматического управления. Он имел ученое звание доцента, и его уважали студенты

Предок пенсионера - Луи - был из очень известного французского рода маркизов де Лафит де Пельпор (их фамилией названа станция метро в Париже). Во время военной кампании Наполеона в России, под Витебском Луи был ранен и попал в плен. Маркиз остался жить в России и женился на немке. Сергей Дмитриевич был самым старшим представителем рода из ныне живущих.

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