Лишь на юге и юго-востоке республики сохранится погода без осадков

Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе и севере с метелью.

Большая часть территории Казахстана будет по-прежнему находиться под влиянием Северо-Западного циклона, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), лишь на юге, юго-востоке республики сохранится погода без осадков, сообщает zakon.kz.

Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе и севере с метелью, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, местами метель, гололед, в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях - туман.

В Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гололед, туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в Костанайской области с метелью.

В Мангыстауской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской, днем в Туркестанской областях местами – усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя сохранится усиление ветра 18-23 м/с. В Атырауской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед. В Западно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 6°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 3°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 8 февраля.

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