Комнаты в студенческих общежитиях сдают в аренду в Алматы

В одной комнате ютиться по шесть человек.

Комнаты в студенческих общежитиях в Алматы сдают в аренду. Нелегальных соседей обнаружили члены молодежного крыла "Жас Отан", сообщает zakon.kz со ссылкой на astanatv.kz.

При этом сами студенты пожаловались активистам на ужасные условия проживания. Грязная комната с плесенью на стенах стоит не меньше 15 тысяч тенге в месяц. При этом владельцы "общаг" не соблюдают даже элементарные санитарные нормы.

В одной комнате ютиться по шесть человек. В то время как соседние помещения руководство общежития сдает в аренду жителям и гостям мегаполиса. Цена за койко-место - от восемнадцати тысяч тенге.

Все эти нарушения нашли сразу в трех студенческих общежитиях Алматы. Теперь "Жасотановцы" намерены обратиться в Министерство образование с требованием лишить лицензий университеты, которым они принадлежат.

И в Министерство образования, и в надзорные органы, чтобы при выдаче лицензии Министерством образования они обязательно включили пункт соответствия всем стандартам общежития. Если они не соответствуют, то не выдавать лицензии, - заявил председатель Алматинского городского филиала молодежного крыла "жас отан" Мади Ахметов.

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