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Казахстанские бизнесмены просят компенсировать им ущерб из-за закрытия границы с Китаем

Контракты на 10 миллионов долларов на поставки продуктов питания из Казахстана в Китай заморозились.

Фото : neftegaz.ru8 февраля 2020, 07:35

Казахстанские бизнесмены просят государство частично компенсировать им ущерб из-за закрытия границы с КНР, сообщает zakon.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Из-за вспышки коронавируса в Китае они не могут поставить туда законтрактованную продукцию. Стоимость сорванных контрактов только на поставку зерна, масличных культур и растительного масла достигает 10 миллионов долларов, говорят в китайско-казахстанской Ассоциации предпринимателей продовольственной индустрии.

"Может быть будет какая-то помощь со стороны государства, хотя бы частичная компенсация затрат наших предпринимателей", - говорит глава китайско-казахстанской Ассоциации предпринимателей продовольственной индустрии Камельхан Абилеков.

Ранее сообщалось, что казахстанские бизнесмены терпят убытки после закрытия границы с Китаем.


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