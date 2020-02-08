В Нур-Султане отменены занятия для школьников первой и второй смены
Причиной послужили погодные условия.
Фото : 24kz8 февраля 2020, 07:45
В Нур-Султане в связи с ухудшением погодных условий отменены занятия для учащихся 0-9 классов, сообщает zakon.kz.
08.02.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов первой и второй смены отменяются, - говорится в сообщении управление образования города Нур-Султан.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5006447-0b42b0528e667cb6325f576771254018
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...