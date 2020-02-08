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В Нур-Султане отменены занятия для школьников первой и второй смены

Причиной послужили погодные условия.

Фото : 24kz8 февраля 2020, 07:45

В Нур-Султане в связи с ухудшением погодных условий отменены занятия для учащихся 0-9 классов, сообщает zakon.kz.

08.02.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов первой и второй смены отменяются, - говорится в сообщении управление образования города Нур-Султан.


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