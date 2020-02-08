Юлия Путинцева принесла первое очко команде Казахстана на Кубке Федерации

Матч длился 2 часа 37 минут.

8 февраля 2020 г. Казахстанская женская сборная по теннису выиграла одну игру в противостоянии с Бельгией в отборочном матче Кубка Федерации в Кортрейке, сообщает zakon.kz.

Победу команде принесла Юлия Путинцева. В спортивном комплексе SC Lange Munte 34-я ракетка мира в трехсетовой встрече обыграла Исалин Бонавентуре – 3:6, 7:6 (7:2), 6:2. Матч длился 2 часа 37 минут, - говорится в сообщении пресс-службы федерации тенниса Казахстана.

В первом сете Путинцева вела 3:2, но затем проиграла четыре гейма подряд. Во втором же сете, будучи в шаге от поражения, отыгралась на чужой подаче с 4:5, а затем с 5:6. В итоге перевела игру на тай-брейк, где ей удалось выиграть партию. В третьем сете Путинцевой понадобилось 49 минут, чтобы принести Казахстану первую победу в этом противостоянии.

Таким образом, счёт в матче Бельгия - Казахстан на данный момент 1:1. В стартовом поединке Зарина Дияс в упорной борьбе уступила первенство 19-й ракетке мира Элизе Мертенс со счетом 6:1, 2:6, 1:6.

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