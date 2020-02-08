Сбои произошли в работе whatsapp в Казахстане
Об этом свидетельствует карта сбоев мессенджера на сайте downdetector.
Фото : goodwill8 февраля 2020, 09:12
Whatsapp в Казахстане работает со сбоями, передает zakon.kz.
Об этом свидетельствует карта сбоев мессенджера на сайте downdetector. Судя по ней, мессенджер плохо работает в городах Алматы и Алматинской области, Нур-Султан, Темиртау, Караганда, Костанай, Петропавловск, Актобе, Атырау. В Жамбылской области, где минувшим днем были беспорядки, мессенджер работает без сбоев.
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