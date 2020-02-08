Президент Туркменистана назначил своего сына министром
В связи с новым назначением он освобожден от должности хякима Ахалского велаята
Фото : twitter8 февраля 2020, 09:44
Сына президента Туркестана Сердар Бердымухамедов назначен министром промышленности и строительного производства Туркменистана, передает zakon.kz.
Об этом сообщается на сайте государственного информагентства Туркестана.
Указом Президента Гурбангулы Бердымухамедова Сердар Бердымухамедов освобожден от должности хякима Ахалского велаята и назначен министром промышленности и строительного производства Туркменистана, - сказано в сообщении.
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