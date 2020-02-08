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Президент Туркменистана назначил своего сына министром

В связи с новым назначением он освобожден от должности хякима Ахалского велаята

Фото : twitter8 февраля 2020, 09:44

Сына президента Туркестана Сердар Бердымухамедов назначен министром промышленности и строительного производства Туркменистана, передает zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте государственного информагентства Туркестана.

Указом Президента Гурбангулы Бердымухамедова Сердар Бердымухамедов освобожден от должности хякима Ахалского велаята и назначен министром промышленности и строительного производства Туркменистана, - сказано в сообщении.


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