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Аномально высокая погода зафиксирована в Антарктиде

Это исторически рекордный с 1967 года.

Фото : АиФ8 февраля 2020, 09:48

В Антарктиде была зафиксирована аномально высокая для данного региона температура, сообщат zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Глава метеорологического центра аргентинской базы Марамбио, капитан Маурисио Николас Лауриси заявил, что в четверг, 6 января, на научно-исследовательской станции Эсперанса были зафиксированы +18,3 °C.

Отмечается, что это исторически рекордный с 1967 года показатель. По словам Лауриси, такая погода продержится в течение еще нескольких дней.

На другой станции, Марамбио, также был зафиксирован температурный рекорд в 14,1 °C.

Эта температура более высокая, чем должна быть, это аномалия. Средняя температура февраля один градус выше ноля… Такие температуры имеют тенденцию появляться все чаще и чаще, сопровождается дождем, - рассказал Лауриси.


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