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Полиция Алматы составила рейтинг дорог с "выделенками", где чаще всего нарушают

Cвыше 1 200 правонарушений допущены на полосах для общественного транспорта.

Фото : пресс-служба ДП Алматы8 февраля 2020, 10:08

В Алматы проводятся рейды по "выделенкам", передает zakon.kz.

По данным Управления местной полицейской службы, свыше 1 200 правонарушений допущены на полосах для общественного транспорта.

Экипажами патрульной полиции работа по пресечению и выявлению фактов выезда на полосу, предназначенную для движения исключительно общественного транспорта, проводится повсеместно и на постоянной основе. Согласно статистическим данным, чаще всего автолюбители выезжают на "выделенку" на проспектах Райымбека, Абая и Толе би. Нередко на спецполосах автомобилисты припарковывают свой транспорт, невзирая на требование дорожных знаков и разметки. Вкупе эти факторы негативно сказываются на бесперебойной работе общественного транспорта, на состоянии аварийности и безопасности дорожного движения в целом, - информировал командир патрульной полиции УМПС ДП Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

Для сведения: с начала года на пр. Абая выявлено 248 нарушений.
На ул. Толе би выявлено 227 нарушений.
На пр. Райымбека - 721 нарушение.


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