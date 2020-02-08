Дебоширов сняли с рейса и высадили в Шымкенте вместо Алматы
Причиной тому стало "плохое поведение".
Фото : кадр из видео8 февраля 2020, 10:21
В аэропорту Шымкента поздно вечером 7 февраля посадили пассажирский самолет, летевший из Пхукета в Алматы, поскольку пилот отказался дальше лететь, сообщает zakon.kz .
Об инциденте и причине посадки самолета на своей странице в Instagram сообщила казахстанская телеведущая Майя Веронская. По ее словам, пассажиры-дебоширы "пили и веселились".
Вместо Алматы сели в Шымкенте. Снимают пассажиров с рейса. Лететь дальше пилот отказался. Весело ребятам было все 8 часов полета. А для нас дорога до Алматы стала на несколько часов дольше. Детей жалко, - написала она под постом.
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