Дебоширов сняли с рейса и высадили в Шымкенте вместо Алматы

Причиной тому стало "плохое поведение".

В аэропорту Шымкента поздно вечером 7 февраля посадили пассажирский самолет, летевший из Пхукета в Алматы, поскольку пилот отказался дальше лететь, сообщает zakon.kz .

Об инциденте и причине посадки самолета на своей странице в Instagram сообщила казахстанская телеведущая Майя Веронская. По ее словам, пассажиры-дебоширы "пили и веселились".

Вместо Алматы сели в Шымкенте. Снимают пассажиров с рейса. Лететь дальше пилот отказался. Весело ребятам было все 8 часов полета. А для нас дорога до Алматы стала на несколько часов дольше. Детей жалко, - написала она под постом.

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