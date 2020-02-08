Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Дебоширов сняли с рейса и высадили в Шымкенте вместо Алматы

Причиной тому стало "плохое поведение".

Фото : кадр из видео8 февраля 2020, 10:21

В аэропорту Шымкента поздно вечером 7 февраля посадили пассажирский самолет, летевший из Пхукета в Алматы, поскольку пилот отказался дальше лететь, сообщает zakon.kz .

Об инциденте и причине посадки самолета на своей странице в Instagram сообщила казахстанская телеведущая Майя Веронская. По ее словам, пассажиры-дебоширы "пили и веселились".

Вместо Алматы сели в Шымкенте. Снимают пассажиров с рейса. Лететь дальше пилот отказался. Весело ребятам было все 8 часов полета. А для нас дорога до Алматы стала на несколько часов дольше. Детей жалко, - написала она под постом.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты