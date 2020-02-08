Медики выявили неприятный эффект от виагры

Нарушения зрения у пациентов полностью прошли спустя 21 день.

Медики из Турции пришли к выводу, что прием больших доз силденафила, который содержится в виагре, может привести к дальтонизму, передает zakon.kz со ссылкой на ФАН.

17 мужчин в Турции попали в больницу из-за злоупотребления виагрой. Они жаловались на боли в глазах при ярком свете и признаки дальтонизма, хотя раньше эти пациенты не страдали от глазных болезней.

Врачи выяснили, что все эти мужчины впервые в жизни приняли виагру в максимально доступных дозах, содержащих 100 мг силденафила.

Во время исследования выяснилось, что у некоторых мужчин организм не способен полностью расщеплять содержащиеся в виагре вещества, что приводит к проблемам со зрением. Но для большинства потребителей препарата он не представляет опасности.

Производитель виагры признал, что внезапная потеря зрения в одном или обоих глазах является редким побочным эффектом. Рекомендуется при первом приеме препарата не злоупотреблять большими дозами.

Нарушения зрения у пациентов полностью прошли спустя 21 день.

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