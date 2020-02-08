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На лайнере в Японии число заболевших коронавирусом выросло до 64 человек

Коронавируса подтвержден еще у трех пассажиров.

Фото : газетару8 февраля 2020, 10:40

Новый тип коронавируса подтвержден еще у трех пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у японского порта Йокогама, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Число заболевших на судне выросло до 64 человек, - заявили в министерства здравоохранения страны.

Круизное судно Diamond Princess c понедельника встало на рейд у японского порта Йокогама после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен новый тип коронавируса.

Судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава и должно было в понедельник вернуться в Йокогаму. Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, который в Гонконге сошел на берег, был заражен новым типом коронавируса.

К понедельнику несколько пассажиров стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех 3700 пассажиров и членов экипажа.


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