Появилось видео конфликта полицейских и жителей села Сортобе

Нападавшие задержаны.

В Сети распространяют видео конфликта полиции и местных жителей в селе Сортобе Кордайского района Жамбылской области, передает zakon.kz.

Как сообщалось ранее, инциденту предшествовала попытка задержать нарушителя на Honda Odyssey. Но он не подчинился и попытался укрыться во дворе дома. Проследовавшие за ним полицейские встретили отчаянный отпор со стороны родственников нарушителя. В итоге двое были задержаны.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

видео: телеграм-канал НЕХабар

видео: телеграм-канал JEXENNEWS

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