Исполнитель песни "Яблоки на снегу" обвинил Пугачеву в загубленной карьере
По его словам, Пугачева боялась конкуренции.
Фото : собеседник8 февраля 2020, 11:15
Певец Михаил Муромов обвинил Аллу Пугачеву в том, что она стала причиной его загубленной карьеры, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.
По его словам, Пугачева боялась конкуренции и распорядилась, чтобы Муромова не показывали по телевизору.
У нее были люди, которые работали на телевидении. И она им платила зарплату. Они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды, - рассказал Муромов.
Михаил Муромов наиболее известен исполнением песни "Яблоки на снегу" - одного из музыкальных символов конца 1980-х. Пик его популярности пришелся на перестроечные годы, тогда вышли и другие его самые известные песни: "Ариадна" и "Странная женщина".
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