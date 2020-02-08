Исполнитель песни "Яблоки на снегу" обвинил Пугачеву в загубленной карьере

По его словам, Пугачева боялась конкуренции.

Певец Михаил Муромов обвинил Аллу Пугачеву в том, что она стала причиной его загубленной карьеры, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, Пугачева боялась конкуренции и распорядилась, чтобы Муромова не показывали по телевизору.

У нее были люди, которые работали на телевидении. И она им платила зарплату. Они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды, - рассказал Муромов.

Михаил Муромов наиболее известен исполнением песни "Яблоки на снегу" - одного из музыкальных символов конца 1980-х. Пик его популярности пришелся на перестроечные годы, тогда вышли и другие его самые известные песни: "Ариадна" и "Странная женщина".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!