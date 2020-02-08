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Видео заявления Токаева

Предлагаем видео выступления главы государства.

Фото : Акорда8 февраля 2020, 11:35

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением по ситуации в Жамбылской области, передает zakon.kz.

Предлагаем видео выступления главы государства.

Президент дал ряд поручений в связи с ситуацией в Кордайском районе.


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