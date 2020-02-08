Около 200 человек заразились норовирусом после посещения казино

Норовирус вызывает острую кишечную инфекцию.

По меньшей мере 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана), сообщает zakon.kz со ссылкой на fox8live.

Речь идет о произошедшей на прошлой неделе вспышке норовируса в казино L'Auberge.

Руководитель минздрава штата Лейси Кавано заявила, что вирус очень заразен, отмечает телеканал.

На данный момент не имеет значения, как это началось, поскольку теперь мы наблюдаем передачу вируса внутри общества, - отметила она.

Норовирус вызывает острую кишечную инфекцию, которую иногда называют кишечным или желудочным гриппом. Инфекцией можно заразиться во время употребления пищи, приема жидкости, а также через предметы обихода, посуду, немытые руки.

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