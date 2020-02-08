Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Около 200 человек заразились норовирусом после посещения казино

Норовирус вызывает острую кишечную инфекцию.

Фото : fox8live8 февраля 2020, 11:53

По меньшей мере 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана), сообщает zakon.kz со ссылкой на fox8live.

Речь идет о произошедшей на прошлой неделе вспышке норовируса в казино L'Auberge.

Руководитель минздрава штата Лейси Кавано заявила, что вирус очень заразен, отмечает телеканал.

На данный момент не имеет значения, как это началось, поскольку теперь мы наблюдаем передачу вируса внутри общества, - отметила она.

Норовирус вызывает острую кишечную инфекцию, которую иногда называют кишечным или желудочным гриппом. Инфекцией можно заразиться во время употребления пищи, приема жидкости, а также через предметы обихода, посуду, немытые руки.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты