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В полицейских стреляли во время беспорядков в селе Масанчи

Создана следственно оперативная группа.

Фото : zakon.kz8 февраля 2020, 12:36

На брифинге в СЦК министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев рассказал подробности происшествия в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области, передает zakon.kz.

Как сообщалось ранее, при исполнении служебных обязанностей различные травмы получили сотрудники полиции.

В том числе два огнестрельные ранения (от ред.: получили). В результате хулиганских действий, сопряженных с поджогами, по предварительным данным было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомашины. Но в настоящее время на месте происшествия проводится осмотр, - сказал министр.

Создана следственно оперативная группа.

47 человек задержаны, у них изъято два охотничьих ружья. Досудебное расследование ведется по статье 272 (организация и участие в массовых беспорядках) и 99 (убийство) УК РК, - отметил Тургумбаев.


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