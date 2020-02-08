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Замгенпрокурора: Конституция РК запрещает нарушать межнациональное согласие

Несоблюдение Конституции влечет уголовную ответственность за умышленные действия по возбуждению межнациональной вражды и розни, организацию массовых беспорядков - Дембаев.

Фото : prokurorgovkz8 февраля 2020, 12:43

Конституция Казахстана запрещает любые действия способные нарушить межнациональное согласие. Нарушение этого требования влечет уголовную ответственность. Об этом сегодня в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций напомнил заместитель Генерального прокурор РК Булат Дембаев, передает корреспондент zakon.kz.

По факту беспорядков в поселке Масанчи на данный момент возбуждено ряд уголовных дел. Создается межведомственная следственно-оперативная группа. Ход следствия контролирует Генеральный прокурор.

Будет обеспечена принятие органами уголовного преследования всех мер для установления виновных и определения их ответственности. Потерпевшим будет оказана вся необходимая правовая помощь. Сейчас правоохранительные органы в полной мере обеспечивается соблюдение законности, общественная безопасность и правопорядок, - сообщил Дембаев.

По его словам, отдельные лица искажают произошедшие события, распространяют ложную информацию с призывами к противоправным действиям. В этой связи, в целях обеспечения законности и общественной безопасности, и предупреждения правонарушений он обратился ко всем жителям страны

Конституция РК запрещает любые действия способные нарушить межнациональное согласие, несоблюдение данного требования Конституции влечет уголовную ответственность за умышленные действия по возбуждению межнациональной вражды и розни, организацию массовых беспорядков и распространение заведомо ложных сведений. Призываю граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, и не способствовать распространению сведений несоответствующих действительности. Вся необходимая информация о ходе результатов следствия будет доводиться МВД и Генпрокуратурой, будет размещена на интернет сайтах этих ведомств. Мы будем пресекать правонарушения, и принимать законные меры по их недопущению, - сказал он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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