На теледебатах демократы сошлись, что их общая цель - одолеть Трампа

Демократы обсуждали как внутренние, так и внешние проблемы Штатов.

В США прошли вторые в этом году теледебаты демократов, которые метят в кандидаты в президенты, сообщает zakon.kz со ссылкой на Вести.

В эфире сошлись семь участников, в том числе лидеры недавнего собрания партийных активистов в Айове - бывший мэр города Саут-Бэнд Пит Буттиджич и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

Несмотря на разногласия, все участники оказались едины в одном: их общая цель - одолеть Дональда Трампа.

Неважно, кто из нас победит. Мы должны быть едины, чтобы победить Трампа. Единственный способ одолеть его на предстоящих выборах – это увеличить явку избирателей до такого уровня, какого еще не было в американской истории. Мы должны объединить людей программой, которая работает на благо трудящихся, а не для класса миллиардеров, - заявил Берни Сандерс под бурные аплодисменты.

Демократы обсуждали как внутренние, так и внешние проблемы Штатов. Например, необходимость поддерживать НАТО ради противостояния России. А также то, что убийство иранского военачальника Сулеймани лишь приблизило Америку к возможной войне, но никак не укрепило безопасность на Ближнем Востоке.

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