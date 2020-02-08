Ученые окончательно признали связь онкологии и мобильного телефона

Суд Турина признал образование доброкачественной опухоли головы гражданина Италии Ромео Роберто последствием разговоров по мобильному телефону.

Апелляционный суд Турина признал образование доброкачественной опухоли головы гражданина Италии Ромео Роберто последствием разговоров по мобильному телефону. 15 лет итальянец разговаривал по рабочему мобильному телефону больше четырех часов в день. Согласно решению суда, за нанесенный его здоровью вред компания Telecom s.p.a. обязана выплачивать мужчине пожизненную пенсию, передает zakon.kz со ссылкой на Федеральное агентство новостей.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый уверен, что это решение суда говорит о том, что в мировом сообществе, наконец, появляется понимание: постоянный источник электромагнитных излучений (ЭМИ) в виде телефона вреден для здоровья, может вызвать и вызывает неблагоприятные последствия.

В истории мировой судебной системы это прецедент, считают российские ученые.

С юридической точки зрения это окончательное признание установления связи между воздействие электромагнитного поля сотового телефона и заболеванием, — заявил председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев. — Облучение больше двух часов в день — это гарантированное заболевание нервной и сердечно-сосудистой системы. В данном случае 4 часа человек говорил в день. То, что оно у него возникла опухоль, абсолютно не удивило нас.

Могут ли электромагнитные поля и радиочастоты быть канцерогенными?

Ученые давно ищут ответ на этот вопрос. Единственные, кто выявил связь между использованием мобильных телефонов и появлением, например, глиомы головного мозга — специалисты из Швеции. Однако перенести данные с мышей на человека невозможно, утверждают онкологи.

Они облучали животных 9 часов два года. Дозами, превышающими те, которые человек получает от мобильных телефонов. И это соответствует человеческим 70 годам. Это некорректно, — пояснил завотделом эпидемиологии и профилактики ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России Давид Заридзе.

Группа шведских исследователей провела биологические эксперименты, которые показали: использование мобильных телефонов повышает риск возникновения всех типов рака, говорит профессор. Ученые других стран провели аналогичные опыты, но результаты не подтвердились.

Чтобы поставить точку в скандальном вопросе, Международное агентство по изучению рака инициировало масштабное научное исследование. Оно должно завершиться в 2023 году. Самое трудное для ученых — выяснить, как излучение может провоцировать рост раковых клеток, говорит профессор Давид Заридзе.

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