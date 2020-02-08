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В Алматы проверили реализацию мер по профилактике коронавируса

Даны рекомендации по усилению санитарно-гигиенического режима.

Фото : Региональный штаб Алматы8 февраля 2020, 13:57

Региональный штаб Алматы проверил реализацию мер по профилактике коронавируса в аэропорту и больнице, сообщает zakon.kz.

7 февраля 2020 года в международном аэропорту Алматы под председательством заместителя акима города Бабакумарова проведено выездное заседание регионального штаба по профилактике коронавирусной инфекции.

Целью данного заседания являлась оценка проводимых санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий в аэропорту, проверка работы туристических фирм, туристической будки и турполиции.

Даны рекомендации по усилению санитарно-гигиенического режима и вопросам профилактики коронавирусной инфекции.

Кроме того, проверена готовность ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница №4" по оказанию экстренной специализированной медицинской помощи, работа приемного отделения по 3h (триаж) системе, а также меры реагирования на случай выявления лиц с подозрениями на симптомы коронавирусной инфекции.


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