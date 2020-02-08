Врачи Алматы спасли жизнь роженице, умиравшей из-за разрыва печени

Благодаря сплоченной работе медиков пациентке удалось спасти жизнь.

В Алматы врачи спасли жизнь роженице, передает zakon.kz.

26 января в Городской родильный дом №2 Алматы поступила 23-летняя женщина. Пациентке по показаниям была проведена операция кесарево сечение, в итоге на свет появилась здоровая, крепкая девочка, весом 2 968 гр.

Однако уже через полчаса у женщины внезапно открылось сильное кровотечение, которое требовало повторного хирургического вмешательства.

Оказалось, у пациентки произошел спонтанный разрыв печени. Такое осложнение встречается у беременных женщин. Кроме того, у пациентки - эта вторая операция кесарева сечения. После первого хирургического вмешательство прошел только год. Чтобы последующая беременность и роды протекали благоприятно, необходимо соблюсти интервал между беременностями 2- 3 года, так как именно за это время восстанавливается организм женщины, мышечная ткань в области рубца на матке. Несоблюдение интервала также сыграло большую роль в возникновении осложнений у данной пациентки, - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Алматы.

По словам заведующей реанимационным отделением Гульнур Байгуловой за все время операции пациентке в связи с кровопотерей было влито 5 литров крови.

Матка плохо сокращалась, все предпринимаемые меры были неэффективны, кровь не сворачивалась. Состояние пациентки быстро ухудшалось, это могло привести к необратимым последствиям, -рассказала Гульнур Байгулова.

Экстренно была проведена вторая операция, которая длилась более 6 часов. Медицинская помощь оказывалась не только сотрудниками родильного дома №2, но и сотрудниками Научного института акушерства, гинекологии и перинатологии, Городской центральной больницы. Неоценимую помощь оказали сотрудники Научного центра хирургии имени Сызганова отделения трансплантологии печени и гепатобилиарной хирургии, в лице заведующего отделением Максата Досханова и его команды.

Благодаря сплоченной работе медиков пациентке удалось спасти жизнь. На сегодня мама и ребенок чувствуют себя хорошо и завтра уже готовятся к выписке.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!