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Не выполнены задачи - Анар Каирбекова уволена с должности ректора ЮКГПУ

К сожалению, в организации работы Каирбековой были допущены недостатки, также не выполнены задачи, поставленные МОН РК - министерство.

Фото : okmpi.kz8 февраля 2020, 14:10

Председатель Правления Некоммерческого акционерного общества "ЮКГПУ" (Южно-Казахстанского государственного педагогического университета) уволена, передает zakon.kz.

Руководствуясь Трудовым кодексом, Законом РК "Об акционерных обществах" и Уставом НАО "ЮКГПУ" приказом МОН РК от 7 февраля Анар Каирбекова освобождена от занимаемой должности. К сожалению, в организации работы А. Каирбековой были допущены недостатки, также не выполнены задачи, поставленные МОН РК, - сообщили в пресс-службе МОН РК.

Сейчас до завершения итогов конкурса на вакантную должность назначен исполняющий обязанности председателя правления из числа проректоров.

Бывший директор Департамента административной работы и госзакупок МОН РК Анар Каирбекова, обвинявшая должностных лиц МОН РК в коррупции, была назначена ректором Южно-Казахстанского государственного университета в октябре прошлого года.

Будучи директором Департамента административной работы и госзакупок МОН РК, она заявила, что ответственный секретарь Министерства образования и науки РК является главой коррупционной схемы. Позже Арын Орсариев ответил на обвинение. Он напомнил, что Каирбекова была привлечена к дисциплинарной ответственности за неэтичное поведение. Позже и вице-министр образования и науки РК Рустема Бигари отверг предъявленные обвинения, написав развернутый пост на своей странице в Facebook.


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