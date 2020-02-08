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Лиса устроила переполох в здании парламента Великобритании

На место вызвали полицейских.

Фото : theguardian8 февраля 2020, 14:12

Нарушителя спокойствия поймали полицейские практически в центре британской столицы, сообщает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.

В здании парламента Великобритании случился переполох, когда одна из работниц заметила лису. Животное устроило хаос и успело добраться до четвертого этажа.

На место вызвали полицейских, которые словили лису, а затем поместили ее в коробку, после чего вынесли на улицу.

Многие оказались в недоумении. Парламентарии рассказали, что видели много странных вещей в здании, однако лиса в центре Лондона - это в новинку.

Пользователи сети отреагировали на видео. Они написали в комментариях, что лиса очень милая. К счастью, обошлось без пострадавших, а животное отпустили на волю.


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