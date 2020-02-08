Лиса устроила переполох в здании парламента Великобритании

На место вызвали полицейских.

Нарушителя спокойствия поймали полицейские практически в центре британской столицы, сообщает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.

В здании парламента Великобритании случился переполох, когда одна из работниц заметила лису. Животное устроило хаос и успело добраться до четвертого этажа.

На место вызвали полицейских, которые словили лису, а затем поместили ее в коробку, после чего вынесли на улицу.

The fox has been taken out of Parliament. Excellent work! pic.twitter.com/o8L7vQKopn — Kate Ferguson (@kateferguson4) February 6, 2020

Многие оказались в недоумении. Парламентарии рассказали, что видели много странных вещей в здании, однако лиса в центре Лондона - это в новинку.

Пользователи сети отреагировали на видео. Они написали в комментариях, что лиса очень милая. К счастью, обошлось без пострадавших, а животное отпустили на волю.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!