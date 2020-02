Лиса устроила переполох в здании парламента Великобритании

Нарушителя спокойствия поймали полицейские практически в центре британской столицы, сообщает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.

В здании парламента Великобритании случился переполох, когда одна из работниц заметила лису. Животное устроило хаос и успело добраться до четвертого этажа.

На место вызвали полицейских, которые словили лису, а затем поместили ее в коробку, после чего вынесли на улицу.

The fox has been taken out of Parliament. Excellent work! pic.twitter.com/o8L7vQKopn