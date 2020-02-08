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Хабиб отреагировал на поступок футболиста "Реала" в отношении казахстанского мальчика

Он его поблагодарил.

Фото : кадр видео8 февраля 2020, 14:30

Российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC, действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не оставил без внимания встречу нападающего "Реала" Карима Бензема с 11-летним казахстанцем Али Турганбековым, который родился без ног, передает zakon.kz.

Больше спасибо. Ты настоящий человек, - написал Нурмагомедов в instagram, разместив фото Бензема с Али.

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Thank you so much @karimbenzema You are the man ☝️????

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 7 Фев 2020 в 9:47 PST

Ранее стало известно, что столичный школьник Али Турганбеков, родившийся без ног (его ассоциируют с Ником Вуйчичем), посетил игру мадридского "Реала" на домашней арене "Сантьяго Бернабеу" по приглашению Карима Бензема. Он, кстати, сыграл с мальчиком в футбол, разместив у себя в instagram соответствующее видео.

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La Cefor ????????????⚔️ #elhamdulillah

Публикация от Karim Benzema (@karimbenzema) 7 Фев 2020 в 5:57 PST


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