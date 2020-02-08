В Китае от коронавируса умерли иностранцы

Один из скончавшихся - 60-летний гражданин США.

В Ухани зафиксированы первые случаи смерти иностранцев от коронавируса. До этого жертвами были только граждане Китая, передает zakon.kz со ссылкой на "Ведомости".

Один из скончавшихся - 60-летний гражданин США. Об этом сообщило американское посольство в Пекине. В США заболевшими считаются 12 человек, смертельных случаев там не было.

Также, по данным Министерства иностранных дел Японии, в больнице Уханя умер их гражданин. Ему тоже было 60 лет. Он был госпитализирован с подозрением на коронавирус и скончался от пневмонии.

По данным ВОЗ, на 8 февраля коронавирусом заразились более 30 000 человек, 724 скончались. За пределами континентального Китая зафиксированы два летальных случая – в Гонконге и на Филиппинах.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!