Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Китае от коронавируса умерли иностранцы

Один из скончавшихся - 60-летний гражданин США.

Фото : unian.net8 февраля 2020, 14:53

В Ухани зафиксированы первые случаи смерти иностранцев от коронавируса. До этого жертвами были только граждане Китая, передает zakon.kz со ссылкой на "Ведомости".

Один из скончавшихся - 60-летний гражданин США. Об этом сообщило американское посольство в Пекине. В США заболевшими считаются 12 человек, смертельных случаев там не было.

Также, по данным Министерства иностранных дел Японии, в больнице Уханя умер их гражданин. Ему тоже было 60 лет. Он был госпитализирован с подозрением на коронавирус и скончался от пневмонии.

По данным ВОЗ, на 8 февраля коронавирусом заразились более 30 000 человек, 724 скончались. За пределами континентального Китая зафиксированы два летальных случая – в Гонконге и на Филиппинах.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты