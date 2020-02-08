Очередная поножовщина произошла в Актобе

Проводятся следственные действия.

17-летний ранил ножом однокурсника, передает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Инцидент произошел 7 февраля. По данным пресс-службы ДП Актюбинской области, в 10.00 в городскую больницу госпитализирован 18-летний студент второго курса колледжа АРГУ им.Жубанова, с множественными ножевыми ранениями.

Городским отделом полиции начато досудебное расследование по статье 24-3 и по части 2 статьи 99 УК РК "Покушение на убийство". По подозрению в совершении данного преступления задержан 17-летний студент второго курса вышеуказанного учебного заведения. Орудие преступления – нож - изъят. Проводятся следственные действия, - сообщили в полиции.

Это уже не первая поножовщина между подростками в Актобе. 26 января на катке в Шалкаре произошла групповая драка. Ученик 10 класса ударил ножом в ногу ученика другой школы, и попал в артерию. Пострадавшего доставили в райбольницу, где он скончался.

29 января в ОДКБ с ножевым ранением доставили несовершеннолетнего, 2001 года рождения. 17-летний студент колледжа нанес ему ножевые ранения.

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