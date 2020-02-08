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Apple оштрафовали на 25 млн евро за медлительность старых iPhone

Корпорация не уведомляла своих клиентов о том, что обновления замедляют смартфоны со старыми аккумуляторами.

Фото : Mark Lennihan8 февраля 2020, 15:41

Главное управление по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) во Франции назначила американской компании Apple штраф в размере 25 млн евро, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Причина штрафа была связана с плохой работы старых моделей iPhone за счет новых обновлений операционной системы

Как отмечается, DGCCRF выяснило в ходе расследования, что корпорация не уведомляла своих клиентов о том, что обновления замедляют смартфоны со старыми аккумуляторами.

В управлении также заметили, что пользователям приходилось тратиться на новые батареи и даже телефоны из-за того, что у них нет возможности вернуться к предыдущему обновлению.

В рамках (мирового) соглашения с прокурором Apple предложили выплатить штраф в размере 25 млн евро и опубликовать в течение месяца пресс-релиз на своем сайте.


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