Алматинский школьник сломал ногу во время давки в гардеробе

Сломана нога у мальчика, другому грудину передавили, кому то брекеты сломали.

Жительница Алматы пожаловалась на беспорядки в школе-гимназия №5, где обучается ее ребенок, сообщает zakon.kz .

В самом элементарном действии при входе и выходе из школы каждый день дети проходят через этот ужас, страшная давка каждый день при получении куртки в итоге в этой давке задавили ребенка, сломав ему ногу, даже не реагируя на жуткие крики ребенка от боли!!! Куда смотрит руководство школы??? Куда смотрит Министерство образования, почему такой ужас творится в школе, почему отсутствует порядок в таком элементарном? - говорилось в тексте матери, опубликованном вместе с видео в Тelegram канале @zhestkaz.

Она также попросила обратить внимание на реакцию руководства школы, и на полное отсутствие ответственности и безразличие даже после инцидента.

И это происходит в школе, где должны приучать к порядку и дисциплине! Если честно видео с криком ребенка просто жутко смотреть и слушать, через какую боль пришлось пройти мальчику, чтоб просто получить куртку и уйти домой, его крик разрывает душу, - посетовала мать пострадавшего ребенка.

Женщина так же призвала всех заинтересованных лиц к отмене общего гардероба в школах, которые никем не контролируется .

Пропадают вещи, страдают дети. Вчерашний вечер это уже последняя капля, в этой массовке сломана нога у мальчика, другому грудину передавили, кому то брекеты сломали, с сентября просим директора отменить общий гардероб, всю жизнь в школе в каждом классе были шкафы и не было проблем, - подытожила она.

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