Иран усилит вооруженные силы

Заявление прозвучало на фоне заметной эскалации напряженности между Тегераном и Вашингтоном в начале января.

Иран будет укреплять вооруженные силы, чтобы избежать войны и покончить с угрозами со стороны других стран, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Для того, чтобы не было войны и было покончено с угрозами, необходимо стать сильными, - сказал лидер и верховный главнокомандующий Ирана Али Хаменеи командному составу военно-воздушных сил Ирана.

По его словам, Иран не намерен кому-либо угрожать, а лишь стремится обеспечить свою безопасность.

Его слова прозвучали на фоне заметной эскалации напряженности между Тегераном и Вашингтоном в начале января.

США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака, где расквартированы американские военные. США сообщили о пострадавших.

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