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Солдат открыл стрельбу по людям

В результате произошедшего погибли как минимум 10 человек.

Фото : vesti.ru8 февраля 2020, 18:36

Солдат открыл стрельбу по людям около торгового центра в городе Накхонратчасима (Корат) на востоке Таиланда, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

В результате произошедшего погибли как минимум 10 человек. В настоящее время нападавший не задержан и, вероятно, скрывается в здании. Кроме того, мужчина выкладывает в социальные сети фото- и видеозаписи массовой стрельбы.

Солдат одет в военную форму и шлем. В одном из роликов он заявил, что "измотан" стрельбой по жертвам и не может пошевелить пальцем.

На опубликованных кадрах заметен фрагмент, как стрелок открывает огонь по людям, после чего они в панике разбегаются.


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