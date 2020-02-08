Солдат открыл стрельбу по людям
В результате произошедшего погибли как минимум 10 человек.
Фото : vesti.ru8 февраля 2020, 18:36
Солдат открыл стрельбу по людям около торгового центра в городе Накхонратчасима (Корат) на востоке Таиланда, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.
В результате произошедшего погибли как минимум 10 человек. В настоящее время нападавший не задержан и, вероятно, скрывается в здании. Кроме того, мужчина выкладывает в социальные сети фото- и видеозаписи массовой стрельбы.
Солдат одет в военную форму и шлем. В одном из роликов он заявил, что "измотан" стрельбой по жертвам и не может пошевелить пальцем.
На опубликованных кадрах заметен фрагмент, как стрелок открывает огонь по людям, после чего они в панике разбегаются.
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