Он убил 12 человек, еще 16 взял в заложники

В Сети появилось видео стрельбы солдата по прохожим. Рядовой одной из частей таиландских Сухопутных войск устроил стрельбу на улицах города Накхон Ратчасима (другое название - Корат), передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Погибли не менее 12 человек, есть много раненых, говорится в сообщении местной полиции.

По данным газеты "Thai Rath", солдат угнал в своей части, расположенной неподалеку, военный внедорожник Humvee, и проехал на нем по городу, периодически открывая огонь из автоматической винтовки. У одного из торговых центров он остановился и начал стрелять по посетителям, а затем скрылся.

Предполагается, что он захватил 16 заложников и удерживает их на четвертом этаже торгового центра.

Накхон Ратчасима (Корат) - третий по величине город Таиланда, столица северо-восточного региона. Здесь расположены промышленные предприятия, в том числе по производству автомобилей и переработке сельхозпродукции. В самом городе туристических объектов нет, однако неподалеку расположен государственный заповедник Кхао Яй, который часто посещают туристы.

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