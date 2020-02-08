Возросло число погибших от рук солдата в Таиланде

Нападавший удерживает в заложниках 16 человек.

В городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда военнослужащий устроил стрельбу, в результате которой погибли 15 человек. Также он удерживает 16 заложников на четвертом этаже торгового центра "Терминал-21", передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как пишет газета Khaosod, сотрудники правоохранительных органов совместно с армией проводят операцию по поимке преступника. Представитель полиции посоветовал общественности покинуть место происшествия, оставаться в помещении и следовать указаниям сотрудников служб безопасности.

Мотивы нападавшего остаются неясными. По информации газеты, солдат отправил несколько бессвязных сообщений перед нападением с критикой в адрес коррупционеров.

Премьер-министр Таиланд Прают Чан-Оча проинформирован о стрельбе. По данным Таиландского агентства новостей, он поручил заместителю министра обороны и главнокомандующему следить за ситуацией, а также расследовать причины произошедшего и хорошо позаботиться о раненых и семьях погибших. Вместе с тем министр здравоохранения Анутин Чарнвееракул сообщил, что больницам в провинциях Накхонратчасима, Бурирам, Сурин и Чаяпхум требуется донорская кровь для переливания.

Ранее сообщалось, что нападавшим оказался военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма. Он застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, затем скрылся на похищенном автомобиле. По пути к ТЦ злоумышленник обстрелял мирных жителей. Он вел трансляцию своих действий через Facebook, спустя некоторое время его страница была заблокирована.

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