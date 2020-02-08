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Все задержанные в результате конфликта в селе Масанчи отпущены

По предварительным данным, в результате беспорядков были повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины.

Фото : 24.kz8 февраля 2020, 20:42

Все 47 задержанных в результате конфликта в селе Масанчи отпущены, передает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

В Кордайском районе Жамбылской области продолжает работу правительственная комиссия, она должна выяснить причины конфликта и обеспечить оперативное решение вопросов как социально-экономического, так и гуманитарного характера.

В том числе речь идет об организации похорон погибших, оценке размера ущерба и оказании необходимой помощи семьям погибших и пострадавших.

По предварительным данным, в результате беспорядков были повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. 47 человек были задержаны и доставлены в отдел полиции, изъято два охотничьих ружья.


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