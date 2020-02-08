Стабильность, мир и согласие остаются главными ценностями Казахстана - Байбек

Нам всем необходимо думать о сохранении стабильности и мира в нашей стране - Байбек.

Стабильность, мир и согласие остаются главными ценностями Казахстана. Поэтому так важно всем нам, вне зависимости от национальности, соблюдать закон. Об этом в Facebook написал Бауыржан Байбек, передает zakon.kz.

Ситуация в Кордае показала нам, как обычная ссора может перерасти в нечто серьезное. К сожалению, не обошлось без жертв. Выражаю глубокие соболезнования семьям, потерявшим своих близких. В таких ситуациях мы должны сохранять спокойствие и терпимость, - написал он.

По его словам, межнациональное согласие - это очень тонкий вопрос.

За короткое время можно все потерять. Если в стране не будет согласия, то страдать от этого будем все мы, казахстанцы. Нам всем необходимо думать о сохранении стабильности и мира в нашей стране, - написал он.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева создана Правительственная комиссия, которую возглавил заместитель премьер-министра.

Глава государства поручил оказать помощь всем пострадавшим, провести расследование и привлечь к ответственности всех виновных лиц. Важно обеспечить стабильность и правопорядок. Казахстанцы, и, прежде всего, партийцы должны направить все усилия на это, - заключил он.

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