Стабильность, мир и согласие остаются главными ценностями Казахстана - Байбек
Нам всем необходимо думать о сохранении стабильности и мира в нашей стране - Байбек.
Фото : Liter.kz8 февраля 2020, 20:54
Стабильность, мир и согласие остаются главными ценностями Казахстана. Поэтому так важно всем нам, вне зависимости от национальности, соблюдать закон. Об этом в Facebook написал Бауыржан Байбек, передает zakon.kz.
Ситуация в Кордае показала нам, как обычная ссора может перерасти в нечто серьезное. К сожалению, не обошлось без жертв. Выражаю глубокие соболезнования семьям, потерявшим своих близких. В таких ситуациях мы должны сохранять спокойствие и терпимость, - написал он.
По его словам, межнациональное согласие - это очень тонкий вопрос.
За короткое время можно все потерять. Если в стране не будет согласия, то страдать от этого будем все мы, казахстанцы. Нам всем необходимо думать о сохранении стабильности и мира в нашей стране, - написал он.
По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева создана Правительственная комиссия, которую возглавил заместитель премьер-министра.
Глава государства поручил оказать помощь всем пострадавшим, провести расследование и привлечь к ответственности всех виновных лиц. Важно обеспечить стабильность и правопорядок. Казахстанцы, и, прежде всего, партийцы должны направить все усилия на это, - заключил он.
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