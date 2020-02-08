Не уезжать в Кыргызстан призвал Сапарбаев жителей Кордайского района

Навести порядок и найти виновных попросили вице-премьера сельчане.

Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе во главе с заместителем премьер-министра Бердыбеком Сапарбаевым накануне прибыла в Жамбылскую область. Вице-премьер объехал все населенные пункты, имевшие причастность к беспорядкам, изучил ситуацию на местах и встретился с местными жителями, передает BaigeNews.kz.

Первым делом Бердыбек Сапарбаев посетил Кордайскую районную больницу, куда после инцидента обратились за помощью 137 человек. 100 человек осмотрены, и находятся на амбулаторном наблюдении. Шестеро перевезены вертолетами на лечение в Алматы.

По словам врачей, медицинская помощь всем госпитализированным оказывается в полном объеме.

В целом, сейчас в стационарах находятся 37 человек, в том числе девять - в реанимации, 18 - готовятся к выписке.

После посещения больницы вице-премьер встретился с полицейскими и военнослужащими, которые сейчас патрулируют населенные пункты Кордай, Масанчи, Аухатты, Сортобе. Сапарбаев обратил их внимание на усиление контроля над безопасностью и соблюдением правопорядка.

Самое главное, вы должны обеспечить спокойствие, стабильность. Чтобы люди могли спокойно ходить, спокойно спать, и чтобы они не переживали за свою семью и за своих детей, - отметил заместитель премьер-министра.

Во время встречи главы правительственной комиссии с местными жителями, сельчане поделились опасением, что подобные беспорядки могут повториться вновь. Бердыбек Сапарбаев поспешил их успокоить, заверив, что ситуация находится на контроле.

Мы наведем порядок, не беспокойтесь. Мы обязательно найдем провокаторов, зачинщиков. Молодые люди погибли. За что? За кого? Мы проведем встречу во всех населенных пунктах. Скажите своим родственникам, чтобы не уезжали в Кыргызстан. Мы в ближайшее время поедем на границу, - сказал вице-премьер на встрече с жителями села Сортобе.

Он также обратился к местным аксакалам с просьбой разъяснить жителям, что правительственная комиссия приехала в регион для объективного выяснения обстоятельств.

Виновные понесут наказание. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и иная помощь. Сейчас главный вопрос - обеспечение стабильности в регионе, - подчеркнул Сапарбаев.

В населенных пунктах сегодня безлюдно - местные жители пока не решаются без особой надобности выходить из дома.

7 февраля в селе Масанчи Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Как отметил Президент, данной ситуацией воспользовались провокаторы.

По информации главы МВД, погибли восемь человек, ранены десятки, задержаны 47 участников конфликта.

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