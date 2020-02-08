Стрелявшего в Таиланде солдата назвали профессиональным стрелком

Были убиты 17 человек, множество получили ранения.

Таиландский солдат Джакрапант Томма, устроивший стрельбу в торговом центре в городе Накхонратчасима (Корат), похитил из военной части не менее 700 патронов, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

По данным интернет-портала Khaosod, военнослужащий - профессиональный стрелок, который неоднократно выигрывал в соревнованиях по стрельбе.

Ранее сообщалось, что нападавший вооружен гранатометом. Он выстрелил в торговый центр из этого оружия, прежде чем продолжить стрельбу из винтовки. В связи с этим на первом этаже здания начался пожар, который уже удалось потушить спасателям.

8 февраля Томма убил своего командира и еще двух человек в военном лагере, угнал джип и расстреливал людей на улице. После этого он отправился в торговый центр, где вновь открыл стрельбу. В ходе нападения он вел прямые трансляции своих действий на странице в Facebook. В одном из роликов он заявил, что так измотан стрельбой по людям, что не может пошевелить пальцем.

В результате произошедшего были убиты 17 человек, множество получили ранения. Еще 16 местных жителей находятся у стрелка в заложниках.

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