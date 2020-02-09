Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Загитова лишилась первого места в рейтинге лучших фигуристок мира

Теперь список возглавляет японка Рика Кихира.

Фото : nevasport.ru9 февраля 2020, 00:32

Фигуристка Алина Загитова спустилась на вторую строчку в рейтинге Международного союза конькобежцев в женском одиночном катании, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Теперь список возглавляет японка Рика Кихира, ранее победившая в Турнире четырех континентов в Сеуле. На третьей строчке рейтинга – японка Сатоко Мияхара. В топ-16 рейтинга также вошли россиянки Евгения Медведева (5), Алена Косторная (7), Анна Щербакова (9), Александра Трусова (11), Софья Самодурова (13) и Елизавета Туктамышева (16).

Загитова выступала на турнирах в первой половине текущего сезона, однако затем пропустила национальный чемпионат и объявила о приостановке карьеры.

Она является олимпийской чемпионкой Пхенчхана, чемпионкой мира - 2019 и чемпионкой Европы - 2018, а также победительницей Финала Гран-при сезона-2017/18.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты