Загитова лишилась первого места в рейтинге лучших фигуристок мира

Теперь список возглавляет японка Рика Кихира.

Фигуристка Алина Загитова спустилась на вторую строчку в рейтинге Международного союза конькобежцев в женском одиночном катании, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Теперь список возглавляет японка Рика Кихира, ранее победившая в Турнире четырех континентов в Сеуле. На третьей строчке рейтинга – японка Сатоко Мияхара. В топ-16 рейтинга также вошли россиянки Евгения Медведева (5), Алена Косторная (7), Анна Щербакова (9), Александра Трусова (11), Софья Самодурова (13) и Елизавета Туктамышева (16).

Загитова выступала на турнирах в первой половине текущего сезона, однако затем пропустила национальный чемпионат и объявила о приостановке карьеры.

Она является олимпийской чемпионкой Пхенчхана, чемпионкой мира - 2019 и чемпионкой Европы - 2018, а также победительницей Финала Гран-при сезона-2017/18.

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